Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7575 EUR   1.8344 RUR   0.0287 GBR   2.1723 TRY   0.5004

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.49 Brent   54.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Дек 26 Дек

Дальнее зарубежье 22.12.2016 20:30

КНДР предупреждает об опасности войны на Корейском полуострове в связи с новыми санкциями СБ ООН

Власти КНДР заявили, что новые санкции СБ ООН против Пхеньяна могут повлечь за собой возникновение войны на Корейском полуострове, говорится в сообщении, распространенном в четверг по каналам северокорейского агентства ЦТАК.

"Последняя так называемая "санкционная резолюция" СБ ООН создала опасность неминуемой войны на Корейском полуострове, поскольку нет ни юридических, ни институциональных механизмов для того, чтобы избежать войны и вооруженных конфликтов, а "резолюция" - это фактически объявление войны", - отмечается в сообщении.

"США и другие страны, вовлеченные в принятие "санкционной резолюции", будут полностью ответственны за проистекающие из этого последствия", - также говорится в сообщении.

В Пхеньяне также заявили, что пятое ядерное испытание проведено по причине самообороны ввиду враждебной политики США и других стран против КНДР.

В конце ноября СБ ООН в ответ на пятое ядерное испытание, проведенное КНДР в сентябре этого года, единогласно одобрил проект резолюции, предусматривающий введение новых санкций против Северной Кореи.

Экономические санкции главным образом сосредоточены на ограничении экспорта угля из КНДР, а также меди, никеля, серебра и цинка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ООН, САНКЦИИ, ПОСЛЕДСТВИЯ


Похожие новости


ООН окажет помощь Северной Корее в связи с наводнениями - СМИ Экстренное заседание Совбеза ООН по ядерному испытанию КНДР состоится в пятницу вечером - СМИ США намерены вынести в ООН вопрос о ракетных пусках Северной Кореи - госдеп СБ ООН намерен подготовить еще одну резолюцию по ядерной проблеме КНДР Пан Ги Мун не поедет на следующей неделе в КНДР, сообщили в ООН Генсек ООН сожалеет, что власти Северной Кореи отказались пропустить его на территорию КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]