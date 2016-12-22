КНДР предупреждает об опасности войны на Корейском полуострове в связи с новыми санкциями СБ ООН

Власти КНДР заявили, что новые санкции СБ ООН против Пхеньяна могут повлечь за собой возникновение войны на Корейском полуострове, говорится в сообщении, распространенном в четверг по каналам северокорейского агентства ЦТАК.
"Последняя так называемая "санкционная резолюция" СБ ООН создала опасность неминуемой войны на Корейском полуострове, поскольку нет ни юридических, ни институциональных механизмов для того, чтобы избежать войны и вооруженных конфликтов, а "резолюция" - это фактически объявление войны", - отмечается в сообщении.
"США и другие страны, вовлеченные в принятие "санкционной резолюции", будут полностью ответственны за проистекающие из этого последствия", - также говорится в сообщении.
В Пхеньяне также заявили, что пятое ядерное испытание проведено по причине самообороны ввиду враждебной политики США и других стран против КНДР.
В конце ноября СБ ООН в ответ на пятое ядерное испытание, проведенное КНДР в сентябре этого года, единогласно одобрил проект резолюции, предусматривающий введение новых санкций против Северной Кореи.
Экономические санкции главным образом сосредоточены на ограничении экспорта угля из КНДР, а также меди, никеля, серебра и цинка.
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