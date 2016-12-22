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Регион 22.12.2016 17:55

Турецкие военные в ходе операции "Щит Евфрата" уничтожили более тысячи боевиков

Количество боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), уничтоженных в рамках операции "Щит Евфрата" возросло до 1005, сообщил в четверг министр обороны Турции Фикри Ышык.

"Также уничтожены четыре танка, 29 минометов, 97 транспортных средств, удары нанесены по 621 зданию и 61 боевой позиции", - сказал Ф.Ышык, информируя парламентариев о ходе операции.

По его словам, в ходе этой операции турецкая армия освободила от террористов зону в 2 тыс. км в сирийских городах Джераблус, ар-Раи и Дабик.

В то же время, он отметил, что с момента начала операции "Щит Евфрата" погибли 35 турецких военных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ИГ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]