Количество боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), уничтоженных в рамках операции "Щит Евфрата" возросло до 1005, сообщил в четверг министр обороны Турции Фикри Ышык.

"Также уничтожены четыре танка, 29 минометов, 97 транспортных средств, удары нанесены по 621 зданию и 61 боевой позиции", - сказал Ф.Ышык, информируя парламентариев о ходе операции.

По его словам, в ходе этой операции турецкая армия освободила от террористов зону в 2 тыс. км в сирийских городах Джераблус, ар-Раи и Дабик.

В то же время, он отметил, что с момента начала операции "Щит Евфрата" погибли 35 турецких военных.