Трамп высказался за вето США в СБ ООН при рассмотрении резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля

Избранный президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости наложить вето на проект резолюции с осуждением поселенческой деятельности Израиля, который СБ ООН рассмотрит в четверг.

"Резолюцию по Израилю, которую рассматривает СБ ООН, следует заветировать", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Твиттере.

"США уже давно придерживаются позиции, по которой мир между израильтянами и палестинцами достижим только через прямые переговоры между сторонами, а не через навязывание условий через ООН", - отметил избранный президент.

"Это ставит Израиль в очень невыгодную переговорную позицию и крайне несправедливо по отношению ко всем израильтянам", - подчеркнул Д.Трамп.

Ранее в четверг израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал США воспользоваться правом вето и заблокировать проект резолюции СБ ООН, требующий от Израиля прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

"США должны наложить вето на антиизраильскую резолюцию в СБ ООН в четверг", - написал Б.Нетаньяху в "Твиттере".

В проекте резолюции, предложенном Египтом, говорится, что все существующие на оккупированной палестинской территории поселения незаконны и являются грубым нарушением международного права. Проект резолюции требует, чтобы "Израиль немедленно и полностью прекратил всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме".

Израильские СМИ отмечают, что подобная резолюция была заблокирована США в 2011 году.