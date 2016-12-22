4 тыс. человек покинули восточный Алеппо в ночь на четверг - Красный крест

Более 4 тыс. боевиков вышли из Алеппо в ходе последних этапов эвакуации, сообщил в четверг Международный Комитета Красного Креста (МККК).
"В течение ночи со среды по четверг в рамках одного из последних этапов эвакуации, более 4 тыс. боевиков эвакуированы в частных автомобилях, фургонах из восточного Алеппо", - цитируют западные СМИ представителя МККК в Сирии Инги Седки.
По ее словам около 34 тыс. человек покинули удерживаемые боевиками районы Алеппо в рамках плана эвакуации, который поддержал МККК.
"Плохие погодные условия - сильные снегопады и ветер, плохое состояние транспорта послужили причиной, по которой эвакуация идет медленнее, чем это предполагалось", - пояснила она.
Азербайджан и Казахстан провели межмидовские консультации по статусу Каспия
Главы Молдовы и Таджикистана поздравили президента Алиева с 55-летием
Дорожная карта по развитию SME в Азербайджане потребует инвестиции на 700 млн манатов
Президент Алиев утвердил состав Республиканской комиссии по авиабезопасности
ТС Азербайджана изменил лимиты при дифференциации тарифов на газ и свет
В Баку со временем планируется снос «хрущевок»
Россия опустилась на 56-е место в рейтинге ФИФА
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Эксперты России и Азербайджана объединятся на благо Каспийского региона
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев