4 тыс. человек покинули восточный Алеппо в ночь на четверг - Красный крест

Более 4 тыс. боевиков вышли из Алеппо в ходе последних этапов эвакуации, сообщил в четверг Международный Комитета Красного Креста (МККК).

"В течение ночи со среды по четверг в рамках одного из последних этапов эвакуации, более 4 тыс. боевиков эвакуированы в частных автомобилях, фургонах из восточного Алеппо", - цитируют западные СМИ представителя МККК в Сирии Инги Седки.

По ее словам около 34 тыс. человек покинули удерживаемые боевиками районы Алеппо в рамках плана эвакуации, который поддержал МККК.

"Плохие погодные условия - сильные снегопады и ветер, плохое состояние транспорта послужили причиной, по которой эвакуация идет медленнее, чем это предполагалось", - пояснила она.