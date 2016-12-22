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Дальнее зарубежье 22.12.2016 18:01

4 тыс. человек покинули восточный Алеппо в ночь на четверг - Красный крест

Более 4 тыс. боевиков вышли из Алеппо в ходе последних этапов эвакуации, сообщил в четверг Международный Комитета Красного Креста (МККК).

"В течение ночи со среды по четверг в рамках одного из последних этапов эвакуации, более 4 тыс. боевиков эвакуированы в частных автомобилях, фургонах из восточного Алеппо", - цитируют западные СМИ представителя МККК в Сирии Инги Седки.

По ее словам около 34 тыс. человек покинули удерживаемые боевиками районы Алеппо в рамках плана эвакуации, который поддержал МККК.

"Плохие погодные условия - сильные снегопады и ветер, плохое состояние транспорта послужили причиной, по которой эвакуация идет медленнее, чем это предполагалось", - пояснила она.

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Тэги: СИРИЯ, АЛЕППО, МККК, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]