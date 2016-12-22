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Дальнее зарубежье 22.12.2016 20:42

Маккейн и группа сенаторов США обсудят проблемы региональной безопасности с руководством Эстонии

Эстонию с двухдневным визитом во вторник посетит делегация сенаторов США во главе с Джоном Маккейном (John McCain).

Как сообщила в четверг пресс-службе посольства США в Эстонии, в состав делегации войдут республиканцы Дж. Маккейн и Линдси Грэм (Lindsey Graham) и сенатор от демократов Эми Клобучар (Amy Klobuchar).

Сенаторов примут президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) и премьер-министром Юри Ратас (Juri Ratas).

Стороны обсудят региональную безопасность и планы НАТО в Эстонии.

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас (Riho Terras) вручит Дж.Маккейну крест за заслуги Сил обороны в знак признания заслуг сенатора по обеспечению безопасности Эстонии.

Делегация сенаторов США также посетит Латвию, Литву, Украину, Грузию и Черногорию.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]