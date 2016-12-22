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Внешняя политика 22.12.2016 18:03

Путин и Медведев поздравили Алиева с 55-летним юбилеем

Лидер РФ Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 55-летнего юбилея, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«В России, Вы известны как надежный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах», - говорится в поздравительном послании В.Путина.

Российский президент высоко оценил степень доверия и взаимопонимания с главой азербайджанского государства.

«Рассчитываю на продолжение конструктивного общения с Вами и плодотворной совместной работы», - подчеркнул В.Путин.

«Хотел бы особо отметить Ваш большой личный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений, базирующихся на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства», - отмечается в поздравлении премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Российский премьер подчеркнул, что И.Алиев "уделяет постоянное внимание развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в промышленности, инфраструктуре и энергетике"

«Убежден, что наращивание практического взаимодействия, расширение межрегиональной кооперации и деловых связей в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана», - отметил Д.Медведев.

В.Путин и Д.Медведен пожелали президенту Азербайджана крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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