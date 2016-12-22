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22.12.2016 18:14

Президент Алиев в 2017г посетит с визитом Украину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2017 году посетит Украину, отмечает украинский лидер Петр Порошенко.

«Уверен, что во время вашего визита в Украину, который ожидается в 2017 году, продолжение искреннего диалога придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству и эффективному партнерству между двумя странами», - отмечается в поздравлении П.Порошенко в связи с 55-летием И.Алиева, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

П.Порошенко выразил уверенность в том, что украино-азербайджанское сотрудничество в будущем будет эффективно развиваться на принципах взаимопонимания и взаимодоверия. «Уверен, что наши совместные усилия повлияют на восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Украины», - отмечается в поздравлении.

Президент Азербайджана отмечает день рождения 24 декабря.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]