ТС Азербайджана изменил лимиты при дифференциации тарифов на газ и свет

Тарифный совет Азербайджана на заседании в четверг изменил лимиты при дифференциации тарифов на природный газ и электроэнергию для населения, сказал журналистам министр экономики Шахин Мустафаев.

Согласно решению ТС от 28 ноября, с 1 января 2017 года увеличена с 0,1 маната до 0,2 маната стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления которого превышает 1500 кубометров, а розничная цена одного киловатт-часа электроэнергии для потребителей, чей месячный объем потребления превышает 250 киловатт/часов, с 1 декабря 2016 года была увеличена с 0,07 маната до 0,11 маната. Новые тарифы распространяются на часть потребления, превышающую установленные лимиты.

«По поручению президента Ильхама Алиева, льготные лимиты повышены с 1500 до 1700 кубометров газа в год и с 250 до 300 киловатт/часов электроэнергии в месяц», - заявил Ш.Мустафаев.

По словам министра, после этого решения доля населения, которое не затронет повышение тарифов на газ, увеличится с 62% до 75%, на электричество - с 72% до 80%.

«Эти изменения касаются лишь населения, а не предприятий», - заявил Ш.Мустафаев.