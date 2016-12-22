Президент Алиев утвердил состав Республиканской комиссии по авиабезопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил состав Республиканской комиссии по авиационной безопасности при Кабинете министров, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Комиссию возглавил вице-премьер, ответственный за соответствующую сферу. В комиссию вошли еще 13 человек, в том числе 7 министров.

Глава государства также утвердил положение о комиссии.

А.Ахундов