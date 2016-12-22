Главы Молдовы и Таджикистана поздравили президента Алиева с 55-летием

Президенты Молдовы и Таджикистана Николае Тимофти и Эмомали Рахмон поздравили азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 55-летним юбилеем, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Н.Тимофти и Э.Рахмон выразили уверенность в продолжении укрепления дружеских отношений с Азербайджаном и отметили вклад президента И.Алиева в этот процесс.

Президент Азербайджана отмечает день рождения 24 декабря.

А.Ахундов