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Внешняя политика 22.12.2016 19:40

Главы Молдовы и Таджикистана поздравили президента Алиева с 55-летием

Президенты Молдовы и Таджикистана Николае Тимофти и Эмомали Рахмон поздравили азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 55-летним юбилеем, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Н.Тимофти и Э.Рахмон выразили уверенность в продолжении укрепления дружеских отношений с Азербайджаном и отметили вклад президента И.Алиева в этот процесс.

Президент Азербайджана отмечает день рождения 24 декабря.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА, ТАДЖИКИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]