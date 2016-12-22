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Внешняя политика 22.12.2016 20:17

Азербайджан и Казахстан провели межмидовские консультации по статусу Каспия

Министерства иностранных дел Азербайджана и Казахстана провели в Баку консультации по правовому статусу Каспийского моря, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и посол по особым поручениям МИД Казахстана Зульфия Аманжолова обсудили вопросы, касающиеся проекта Конвенции о правовом статусе Каспия, и ряд других тем, вызывающих обоюдный интерес.

Стороны намерены усилить совместную работу для полного согласования проекта документа до саммита глав прикаспийских государств и для эффективного проведения очередной встречи Специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских стран в Ашхабаде.

Как сообщалось ранее, очередную встречу президентов прикаспийских стран планируется провести в 2017 году в Астане.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]