Азербайджан и Казахстан провели межмидовские консультации по статусу Каспия

Министерства иностранных дел Азербайджана и Казахстана провели в Баку консультации по правовому статусу Каспийского моря, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и посол по особым поручениям МИД Казахстана Зульфия Аманжолова обсудили вопросы, касающиеся проекта Конвенции о правовом статусе Каспия, и ряд других тем, вызывающих обоюдный интерес.

Стороны намерены усилить совместную работу для полного согласования проекта документа до саммита глав прикаспийских государств и для эффективного проведения очередной встречи Специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских стран в Ашхабаде.

Как сообщалось ранее, очередную встречу президентов прикаспийских стран планируется провести в 2017 году в Астане.

А.Ахундов