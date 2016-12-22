Азербайджан и Казахстан провели межмидовские консультации по статусу Каспия

Министерства иностранных дел Азербайджана и Казахстана провели в Баку консультации по правовому статусу Каспийского моря, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и посол по особым поручениям МИД Казахстана Зульфия Аманжолова обсудили вопросы, касающиеся проекта Конвенции о правовом статусе Каспия, и ряд других тем, вызывающих обоюдный интерес.
Стороны намерены усилить совместную работу для полного согласования проекта документа до саммита глав прикаспийских государств и для эффективного проведения очередной встречи Специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских стран в Ашхабаде.
Как сообщалось ранее, очередную встречу президентов прикаспийских стран планируется провести в 2017 году в Астане.
А.Ахундов
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