Турецкие следователи нашли связи между убийцей российского посла и вероятными членами организации богослова Гюлена

Следствие Турции выяснило, что 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший в Анкаре российского посла Андрея Карлова, общался, как минимум с восемью людьми, по-видимому, связанными с организацией оппозиционного мусульманского богослова Фетуллаха Гюлена "ФЕТО", сообщают турецкие СМИ.
К таким выводам следователи пришли после того, как проверили мобильный телефон М.М.Алтынташа, застреленного турецкими спецназовцами после покушения на посла РФ в Турции.
По данным следствия, М.М.Алтынташ и восемь человек пользовались мобильным приложением ByLock, которое, как утверждают турецкие власти, применялось для связи заговорщиками из числа сторонников Ф.Гюлена. В Анкаре полагают, что именно последователи Ф.Гюлена пытались в ночь на 16 июля совершить военный переворот в Турции.
При этом семеро из этих лиц - пять сотрудников полиции, а также комиссар и заместитель комиссара полиции - после попытки переворота были отстранены от работы в турецком МВД.
В настоящий момент следователи пытаются узнать, о чем именно говорил М.М.Алтынташ с этими людьми.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что убийца российского посла был связан с организацией Ф.Гюлена.
Однако сам Ф.Гюлен, проживающий в США, осудил убийство в Турции российского посла А.Карлова и заявил о непричастности к этому своего движения "ФЕТО".
Нападение на посла России в Турции А.Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский. Он убил А.Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.
Азербайджан и Казахстан провели межмидовские консультации по статусу Каспия
Главы Молдовы и Таджикистана поздравили президента Алиева с 55-летием
Дорожная карта по развитию SME в Азербайджане потребует инвестиции на 700 млн манатов
Президент Алиев утвердил состав Республиканской комиссии по авиабезопасности
ТС Азербайджана изменил лимиты при дифференциации тарифов на газ и свет
В Баку со временем планируется снос «хрущевок»
Россия опустилась на 56-е место в рейтинге ФИФА
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Эксперты России и Азербайджана объединятся на благо Каспийского региона
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев