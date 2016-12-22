Турецкие следователи нашли связи между убийцей российского посла и вероятными членами организации богослова Гюлена

Следствие Турции выяснило, что 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший в Анкаре российского посла Андрея Карлова, общался, как минимум с восемью людьми, по-видимому, связанными с организацией оппозиционного мусульманского богослова Фетуллаха Гюлена "ФЕТО", сообщают турецкие СМИ.

К таким выводам следователи пришли после того, как проверили мобильный телефон М.М.Алтынташа, застреленного турецкими спецназовцами после покушения на посла РФ в Турции.

По данным следствия, М.М.Алтынташ и восемь человек пользовались мобильным приложением ByLock, которое, как утверждают турецкие власти, применялось для связи заговорщиками из числа сторонников Ф.Гюлена. В Анкаре полагают, что именно последователи Ф.Гюлена пытались в ночь на 16 июля совершить военный переворот в Турции.

При этом семеро из этих лиц - пять сотрудников полиции, а также комиссар и заместитель комиссара полиции - после попытки переворота были отстранены от работы в турецком МВД.

В настоящий момент следователи пытаются узнать, о чем именно говорил М.М.Алтынташ с этими людьми.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что убийца российского посла был связан с организацией Ф.Гюлена.

Однако сам Ф.Гюлен, проживающий в США, осудил убийство в Турции российского посла А.Карлова и заявил о непричастности к этому своего движения "ФЕТО".

Нападение на посла России в Турции А.Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский. Он убил А.Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.