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Дальнее зарубежье 22.12.2016 21:27

Взрыв петарды посеял панику на станции брюссельского метро - СМИ

Паника среди пассажиров на станции брюссельского метро "Родебек" возникла во второй половине дня в четверг, когда на платформе раздался взрывной звук, сообщил интернет-сайт RTL INFO.

Со ссылкой на очевидца издание сообщает, что люди были сильно напуганы, многие кинулись к выходу, некоторые даже побросали пакеты с покупками и другие личные вещи, стремясь покинуть станцию как можно быстрее.

Однако, как разъяснили редакции в Обществе межкоммунального транспорта Брюсселя, речь шла о взрыве петарды, спровоцировавшем панику. В публикации не уточняется, кто и каким образом ее взорвал.

22 марта 2016 года террорист-смертник устроил взрыв на станции метро "Мальбек", в результате которого погибли 16 человек и десятки получили ранения, в том числе тяжелые.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МЕТРО, ПЕТАРДА, ПАНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]