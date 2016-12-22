Взрыв петарды посеял панику на станции брюссельского метро - СМИ

Паника среди пассажиров на станции брюссельского метро "Родебек" возникла во второй половине дня в четверг, когда на платформе раздался взрывной звук, сообщил интернет-сайт RTL INFO.

Со ссылкой на очевидца издание сообщает, что люди были сильно напуганы, многие кинулись к выходу, некоторые даже побросали пакеты с покупками и другие личные вещи, стремясь покинуть станцию как можно быстрее.

Однако, как разъяснили редакции в Обществе межкоммунального транспорта Брюсселя, речь шла о взрыве петарды, спровоцировавшем панику. В публикации не уточняется, кто и каким образом ее взорвал.

22 марта 2016 года террорист-смертник устроил взрыв на станции метро "Мальбек", в результате которого погибли 16 человек и десятки получили ранения, в том числе тяжелые.