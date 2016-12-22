Бывшего французского премьера обсыпали мукой в Страсбурге

Муку из пакета высыпал прохожий в лицо французскому экс-премьеру Манюэлю Вальсу, сообщает интернет-портал французской газеты "Фигаро".

Инцидент произошел в четверг во французском городе Страсбурге, когда он встречался в одном из городских кафе с местными законодателями.

Прохожий объяснил свои действия недовольством статьей, которая была применена для того, чтобы продвинуть проект о реформе трудового законодательства.

Сам. М.Вальс с юмором отреагировал на происшествие "Замечательная поездка в Страсбург, несколько граммов муки и килограммы улыбок", - написал он на своей страничке в Твиттере.