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Дальнее зарубежье 22.12.2016 21:42

Бывшего французского премьера обсыпали мукой в Страсбурге

Муку из пакета высыпал прохожий в лицо французскому экс-премьеру Манюэлю Вальсу, сообщает интернет-портал французской газеты "Фигаро".

Инцидент произошел в четверг во французском городе Страсбурге, когда он встречался в одном из городских кафе с местными законодателями.

Прохожий объяснил свои действия недовольством статьей, которая была применена для того, чтобы продвинуть проект о реформе трудового законодательства.

Сам. М.Вальс с юмором отреагировал на происшествие "Замечательная поездка в Страсбург, несколько граммов муки и килограммы улыбок", - написал он на своей страничке в Твиттере.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, СТРАСБУРГ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]