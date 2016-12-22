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Бизнес и законодательство 22.12.2016 22:00

Дорожная карта по развитию SME в Азербайджане потребует инвестиции на 700 млн манатов

Реализация стратегической дорожной карты по производству потребительских товаров малыми и средними предприятиями (SME) в Азербайджане потребует инвестиции в размере 693 млн манатов до 2020 года, отмечается в тексте документа, опубликованного в четверг.

«Для достижения стратегических целей, заложенных в документе, требуются инвестиции в объеме 693 млн манатов, которые, как ожидается, в итоге приведут к приросту ВВП на 1 млрд 260 млн манатов в 2020 году и созданию 34,24 тыс. рабочих мест», - отмечается в документе.

В частности инвестиции в объеме 630 млн манатов требуют меры по созданию специализированных на SME промышленных зон, 50 млн манатов – меры по развитию бизнес-инкубаторов и стартапов, созданию модельных предприятий, 10 млн – меры по созданию централизованного агентства по SME, 3 млн манатов – меры по расширению финансовых услуг для SME и привлечению прямых зарубежных инвестиций.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SME, КАРТА, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]