Дорожная карта по развитию SME в Азербайджане потребует инвестиции на 700 млн манатов

Реализация стратегической дорожной карты по производству потребительских товаров малыми и средними предприятиями (SME) в Азербайджане потребует инвестиции в размере 693 млн манатов до 2020 года, отмечается в тексте документа, опубликованного в четверг.

«Для достижения стратегических целей, заложенных в документе, требуются инвестиции в объеме 693 млн манатов, которые, как ожидается, в итоге приведут к приросту ВВП на 1 млрд 260 млн манатов в 2020 году и созданию 34,24 тыс. рабочих мест», - отмечается в документе.

В частности инвестиции в объеме 630 млн манатов требуют меры по созданию специализированных на SME промышленных зон, 50 млн манатов – меры по развитию бизнес-инкубаторов и стартапов, созданию модельных предприятий, 10 млн – меры по созданию централизованного агентства по SME, 3 млн манатов – меры по расширению финансовых услуг для SME и привлечению прямых зарубежных инвестиций.

А.Ахундов