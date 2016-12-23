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Дальнее зарубежье 23.12.2016 08:52

ИГ распространило видео сожжения двух захваченных турецких солдат

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) распространила в интернете видео сожжения заживо двух турецких военнослужащих, захваченных ими в ходе боев за сирийский город Эль-Баб.

Части турецкой армии принимают участие в борьбе против ИГ на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата".

Диктор из числа джихадистов на турецком языке призывает "посеять волну разрушений" в Турции и обрушивается с обвинениями в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сообщениям некоторых западных СМИ, после появления в сети видео сожжения в Турции был заблокирован доступ к некоторым сайтам. Однако Google не подтвердил, что были введены какие-либо ограничения на доступ в YouTube, Twitter уклонился от комментариев.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СОДДАТЫ, СОЖЖЕНИЕ, ВИДЕО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]