ИГ распространило видео сожжения двух захваченных турецких солдат

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) распространила в интернете видео сожжения заживо двух турецких военнослужащих, захваченных ими в ходе боев за сирийский город Эль-Баб.
Части турецкой армии принимают участие в борьбе против ИГ на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата".
Диктор из числа джихадистов на турецком языке призывает "посеять волну разрушений" в Турции и обрушивается с обвинениями в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
По сообщениям некоторых западных СМИ, после появления в сети видео сожжения в Турции был заблокирован доступ к некоторым сайтам. Однако Google не подтвердил, что были введены какие-либо ограничения на доступ в YouTube, Twitter уклонился от комментариев.
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