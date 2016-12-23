Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию, 12-ю по счету

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в столичном Центре международной торговли ответит на вопросы российских и иностранных журналистов.

Это будет 12-е по счёту общение главы российского государства с представителями СМИ в этом формате - традиционно В.Путин в ходе таких мероприятий несколько часов разговаривает с журналистами на все актуальные темы. Пресс-конференция должна была состояться в четверг, 22 декабря, однако была перенесена на пятницу по решению самого президента: В.Путин посчитал невозможным проводить мероприятие в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова - в четверг глава государства присутствовал на церемонии прощания с убитым террористом российским дипломатом.

В преддверии общения президента с журналистами его пресс-секретарь Дмитрий Песков предположил, что главными темами большой пресс-конференции будут экономика, социальная сфера и сирийский вопрос.

"Очень важно, какая оценка состоянию нашей экономики будет дана со стороны президента. Я не сомневаюсь, что на этот счет будет много вопросов", - продолжил Д.Песков.

Кроме того, по его словам, будут затронуты и социальные вопросы.

"Ведь традиционно - это мы можем судить по обращениям, которые поступают в администрацию президента - граждан интересуют вопросы, насколько в условиях экономических трудностей государство будет продолжать нести этот значительный груз социальных обязательств", - пояснил Д.Песков.

Он заметил, что много вопросов посвящено ситуации в Сирии. "И в контексте Сирии - очень многих интересует процесс развития наших вооруженных сил. Мы знаем, что вооруженным силам впервые за долгое время приходится участвовать в таких крупных трансграничных операциях. И показывают они блестящую работу. И наша техника, и наши военные, и вся логистика. Это гигантская машина, которая показывает блестящую слаженную работу. Наверняка, этим будут интересоваться", - сказал Д.Песков.

По мнению пресс-секретаря президента, большой интерес журналистов может вызвать позиция В.Путина по прошедшим в США президентским выборам и отношениям со Штатами в целом. По его словам, на пресс-конференцию аккредитовалось большое число американских журналистов, некоторые из них даже приехали специально.

Д.Песков заявил, что глава государства очень внимательно готовится к таким мероприятиям, как "прямая линия" и большая пресс-конференция.

"В целом, вы знаете, есть два формата. Так называемая прямая линия, когда Путин выходит на связь с российскими регионами, обычно проходит весной, и в этом году она будет, наверное, где-то во второй половине апреля, и большая пресс-конференция перед новым годом. Эти два формата позволяют президенту обновлять каждый раз весь массив знаний по всему, что связано и с международными, и с региональными, и внутрироссийскими делами, и с делами по безопасности. Во всех областях", - заметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что к подготовке пресс-конференции привлекаются все министерства и ведомства. "И все очень лаконично представляют соответствующие справки, аналитические материалы президенту, которые он скрупулезно вычитывает. Иногда он перепроверяет цифры с министром или с руководителем того или иного ведомства. Этот процесс длится несколько суток и держит в тонусе многих министров, которые в эти дни сидят у телефонов", - рассказал пресс-секретарь главы государства.

Выспаться президенту перед такими мероприятиями главе государства удаётся редко, резюмировал Д.Песков.

Общение В.Путина с журналистами традиционно длится несколько часов: рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов. В 2015 году мероприятие длилось 3 часа 10 минут и за это время В.Путин ответил на 47 вопросов от 32 журналистов из 27 российских и пяти иностранных СМИ.

В прошлом году вопросы традиционно затрагивали широкий спектр тем: от проблем пенсионного возраста и продления программы выплаты материнского капитала до борьбы с терроризмом и отношений с Турцией. В экономической области президент констатировал прохождение пика кризиса и признаки стабильности, в том числе, улучшение ситуации в сельском хозяйстве, ТЭК, рынке труда, повышение интереса инвесторов к стране. Президент РФ тогда дал удовлетворительную оценку работе правительства, высказавшись против кадровой чехарды. Не была обойдена вниманием тематика отношений России с США и президентской гонки за океаном:

В.Путин назвал в то время кандидата от республиканцев Дональда Трампа "абсолютным лидером" кампании и приветствовал его намерение о переходе к "более глубокому" уровню отношений с Россией. Внимание было уделено и сирийской тематике, а также операции российских ВКС в этой стране.

Отвечая на вопрос о том, как он выбирает журналистов для вопросов на пресс-конференции, Д.Песков рассказал, что отдает приоритет представителям "кремлевского пула". "Это те журналисты, которые на протяжении года колесят по стране, по миру, проводят сутки в самолетах, автобусах. Поэтому какой-то приоритет мы отдаем сначала им", - сказал он.

Вместе с тем, продолжил Д.Песков, он старается не забывать и про иностранных журналистов.

По традиции большая пресс-конференция президента будет транслироваться в прямом эфире ведущих российских телеканалов - "Россия 1", "Россия 24" (ВГТРК), Первого канала, а также в прямом эфире радиостанции "Маяк", радиостанций "Вести ФМ" и "Радио России" (ВГТРК).

Кроме того, сурдоперевод пресс-конференции в прямом эфире будет идти на телеканале "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР.

Список аккредитованных журналистов, опубликованный на официальном сайте Кремля, свидетельствует, что на пресс-конференции будет представлена "широкая палитра" СМИ, среди которых ведущие российские и мировые информационных агентств и издания.

По традиции на пресс-конференции президента будут присутствовать представители региональных СМИ. В списке аккредитованных, в частности, - "Ваши шесть соток", "Ольховатский вестник", "Женское сообщество", "Недели в Саратове", "Город Че", "Час Пик в Верхней Пышме", "Амма олого".