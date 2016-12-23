Путин в телефонном разговоре с израильским премьером обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

В телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе израильской стороны, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.
"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Подтверждена готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.
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