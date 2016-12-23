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СНГ 23.12.2016 10:03

Путин в телефонном разговоре с израильским премьером обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

В телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе израильской стороны, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Подтверждена готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НЕТАНЬЯХУ, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]