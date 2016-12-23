Трамп, говоря о ядерном потенциале, подразумевал важность нераспространения ядерного оружия - представитель избранного президента

Когда избранный президент США Дональд Трамп говорил о важности наращивания ядерного потенциала Соединенных Штатов, он имел в виду необходимость сохранения режима нераспространения, заявил журналистам представитель Д.Трампа Джейсон Миллер.

"Это словам относились к угрозе ядерного распространения, особенно среди террористических организаций и нестабильных и мошеннических режимов", - цитирует чиновника агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ранее Д.Трамп написал на своей странице в Twitter, что "США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки".

Наблюдатели обратили внимание, что это неожиданное, как считают они, заявление последовало за выступлением президента РФ Владимира Путина на коллегии минобороны во вторник, где он сказал: "В 2016 году был продолжен курс на модернизацию армии и флота. Ритмично, в соответствии с графиком шло их переоснащение. На должном уровне поддерживалось состояние ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета".

АП напоминает, что между США и Россией до 2021 года продолжает действовать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, который после этого может быть продлен еще на пять лет.