Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7575 EUR   1.8344 RUR   0.0287 GBR   2.1723 TRY   0.5004

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.95 Brent   55.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Дек 26 Дек

Дальнее зарубежье 23.12.2016 10:28

Трамп, говоря о ядерном потенциале, подразумевал важность нераспространения ядерного оружия - представитель избранного президента

Когда избранный президент США Дональд Трамп говорил о важности наращивания ядерного потенциала Соединенных Штатов, он имел в виду необходимость сохранения режима нераспространения, заявил журналистам представитель Д.Трампа Джейсон Миллер.

"Это словам относились к угрозе ядерного распространения, особенно среди террористических организаций и нестабильных и мошеннических режимов", - цитирует чиновника агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ранее Д.Трамп написал на своей странице в Twitter, что "США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки".

Наблюдатели обратили внимание, что это неожиданное, как считают они, заявление последовало за выступлением президента РФ Владимира Путина на коллегии минобороны во вторник, где он сказал: "В 2016 году был продолжен курс на модернизацию армии и флота. Ритмично, в соответствии с графиком шло их переоснащение. На должном уровне поддерживалось состояние ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета".

АП напоминает, что между США и Россией до 2021 года продолжает действовать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, который после этого может быть продлен еще на пять лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, АТОМ, РАЗЪЯСНЕНИЕ


Похожие новости


Трамп выступил против пышной инаугурации Трамп высказался за вето США в СБ ООН при рассмотрении резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля Трамп назначит Айкана своим советником по дерегулированию бизнеса Трамп обещает объединить Америку - заявление Компания Трампа сворачивает бизнес-проекты в Грузии и Азербайджане Трамп пожертвовал $10 тыс. на нужды израильского поселения на Западном берегу реки Иордан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]