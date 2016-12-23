В Австралии арестованы потенциальные террористы, готовившие атаки в Мельбурне на Рождество - полиция

Полиция австралийского юго-восточного штата Виктория сообщила о раскрытии заговора, преследовавшего цель организации террористических актов в городе Мельбурне в период рождественских праздников.

"В последние две недели мы ведем уголовное расследование в отношении организации, которую рассматриваем как заговорщическую, которая готовила террористические атаки", - заявил шеф полиции штата Грэхэм Эштон.

По подозрению в участи в заговоре были арестованы пять человек - четверо молодых австралийцев, у которых, как сообщают местные СМИ, имеются "ливанские корни", а также беженец из Египта.

По данным полиции они планировали "многоцелевые атаки" с использованием взрывных устройств, нападением с ножами и стрельбу в районах массового скопления людей, в частности, на железнодорожной станции, центральной площади, у собора Святого Павла.

Власти считают, что все заговорщики попали под влияние пропаганды террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).