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Дальнее зарубежье 23.12.2016 09:38

В Австралии арестованы потенциальные террористы, готовившие атаки в Мельбурне на Рождество - полиция

Полиция австралийского юго-восточного штата Виктория сообщила о раскрытии заговора, преследовавшего цель организации террористических актов в городе Мельбурне в период рождественских праздников.

"В последние две недели мы ведем уголовное расследование в отношении организации, которую рассматриваем как заговорщическую, которая готовила террористические атаки", - заявил шеф полиции штата Грэхэм Эштон.

По подозрению в участи в заговоре были арестованы пять человек - четверо молодых австралийцев, у которых, как сообщают местные СМИ, имеются "ливанские корни", а также беженец из Египта.

По данным полиции они планировали "многоцелевые атаки" с использованием взрывных устройств, нападением с ножами и стрельбу в районах массового скопления людей, в частности, на железнодорожной станции, центральной площади, у собора Святого Павла.

Власти считают, что все заговорщики попали под влияние пропаганды террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ТЕРАКТЫ, ПОДГОТОВКА, АРЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]