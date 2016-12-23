В Госдепе США назвали американскую армию сильнейшей за всю историю человечества

Вооруженные силы США являются самыми сильными и профессиональными за всю историю человечества, убежден официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби.

"Я не думаю, что за всю историю человечества когда-либо существовала такая боеспособная, умная, сильная, хорошо управляемая армия, как армия США", - сказал он в четверг на брифинге в Вашингтоне, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что вооруженные силы РФ являются сильнейшими в мире.