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Дальнее зарубежье 23.12.2016 10:16

В Госдепе США назвали американскую армию сильнейшей за всю историю человечества

Вооруженные силы США являются самыми сильными и профессиональными за всю историю человечества, убежден официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби.

"Я не думаю, что за всю историю человечества когда-либо существовала такая боеспособная, умная, сильная, хорошо управляемая армия, как армия США", - сказал он в четверг на брифинге в Вашингтоне, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что вооруженные силы РФ являются сильнейшими в мире.

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Тэги: США, ГОСДЕП, АРМИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]