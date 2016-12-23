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Регион 23.12.2016 09:00

Президенты Киргизии и Ирана обсуждают в Бишкеке вопросы региональной безопасности

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент Ирана Хасан Рухани ведут в Бишкеке переговоры по вопросам сотрудничества и региональной безопасности.

"Я рад приветствовать вас в Бишкеке и раз возможности обсудить двусторонние вопросы, вопросы региональной безопасности и экономического развития региона", - заявил А.Атамбаев в пятницу на встрече с Х.Рухани, который находится в Бишкеке с официальным визитом.

В свою очередь Х. Рухани заявил, что "прошлогодний визит президента Киргизии в Иран открыл новую страницу в истории развития отношений между странами".

Ранее глава политического департамента МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев сообщил журналистам, что в ходе визита в Киргизию президента Ирана Х.Рухани будут обсуждаться вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортного сообщении и строительства транспортных коридоров, сотрудничества в сфере энергетики.

Представитель МИД добавил, что по итогам визита планируется подписание меморандумов о сотрудничестве по борьбе с наркотиками, в сфере социального развития, а также в области здравоохранения, медицины и фармацевтики. Помимо этого, ожидается подписание меморандума между Министерствами внутренних дел двух стран, направленного на сотрудничество в сфере безопасности. Также стороны намерены принять программу экономического сотрудничества до 2026 года.

Президент Киргизии посещал Иран с официальным визитом в начале сентября 2015 года.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]