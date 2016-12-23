Азербайджанские предприниматели в январе совершат визит в Иран для налаживания деловых связей

Азербайджанские предприниматели 14-17 января 2017 года совершат визит в Иран для налаживания деловых контактов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"Группа азербайджанских предпринимателей 14-17 января 2017 года совершит деловой визит в иранские города Тебриз и Ардебиль. Цель визита – укрепление бизнес-связей с иранскими предпринимателями, проведение с ними двусторонних встреч", - отметили в фонде.

Организатором визита выступает Национальная конфедерация организаций предпринимателей Азербайджана (ASK).

"Предприниматели, заинтересованные в участии в данном визите должны обратиться в ASK до 27 декабря", - подчеркнули в Azpromo.

А.Азизов