Азербайджанские предприниматели в январе совершат визит в Иран для налаживания деловых связей

Азербайджанские предприниматели 14-17 января 2017 года совершат визит в Иран для налаживания деловых контактов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
"Группа азербайджанских предпринимателей 14-17 января 2017 года совершит деловой визит в иранские города Тебриз и Ардебиль. Цель визита – укрепление бизнес-связей с иранскими предпринимателями, проведение с ними двусторонних встреч", - отметили в фонде.
Организатором визита выступает Национальная конфедерация организаций предпринимателей Азербайджана (ASK).
"Предприниматели, заинтересованные в участии в данном визите должны обратиться в ASK до 27 декабря", - подчеркнули в Azpromo.
А.Азизов
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