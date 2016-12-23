Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7575 EUR   1.8344 RUR   0.0287 GBR   2.1723 TRY   0.5004

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.95 Brent   55.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Дек 26 Дек

Бизнес и законодательство 23.12.2016 09:01

Азербайджанские предприниматели в январе совершат визит в Иран для налаживания деловых связей

Азербайджанские предприниматели 14-17 января 2017 года совершат визит в Иран для налаживания деловых контактов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"Группа азербайджанских предпринимателей 14-17 января 2017 года совершит деловой визит в иранские города Тебриз и Ардебиль. Цель визита – укрепление бизнес-связей с иранскими предпринимателями, проведение с ними двусторонних встреч", - отметили в фонде.

Организатором визита выступает Национальная конфедерация организаций предпринимателей Азербайджана (ASK).

"Предприниматели, заинтересованные в участии в данном визите должны обратиться в ASK до 27 декабря", - подчеркнули в Azpromo.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВИЗИТ


Похожие новости


Азербайджано-иранский бизнес-форум пройдет 27 декабря в Баку Иран заинтересован в экспорте продукции АПК в Россию и СНГ через Азербайджан Алиев утвердил бакинскую декларацию президентов Азербайджана, России и Ирана Азербайджан и Иран решили вопросы банковского сотрудничества - Ваези Баку заинтересован в открытии новых направлений авиасообщения с городами Ирана Президент Алиев принял главу Минсвязи и информационных технологий Ирана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]