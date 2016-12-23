Нефть дешевеет перед длинными выходными, Brent ниже $55

Нефть дешевеет в пятницу на фоне "дорого" доллара, активность торгов продолжает снижаться и инвесторы фиксируют прибыль в преддверии длинных выходных.
В январе может начаться продажа нефти из стратегических резервов США, сообщила в четверг Poten & Partners. Хотя объемы могут оказаться небольшими, это еще один фактор, который может помешать восстановлению баланса спроса и предложения на рынке.
Доллар торгуется в пятницу вблизи 14-летнего максимума к корзине основных валют. Высокий курс американской валюты делает нефть дороже для покупателей из-за пределов США.
В то же время рынок ожидает конкретных шагов стран ОПЕК, России по снижению добычи.
Цены должны вырасти в будущем году в результате мер стран ОПЕК по снижению добычи, которые подтолкнут рынок к ребалансировке, сказал в четверг министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью агентству Bloomberg. Он уверен, что страны будут выполнять свои обязательства.
Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 снизилась на 0,3% - до $54,89 за баррель.
Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на 0,4% - до $52,73 за баррель.
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