В Китае опасаются назначения Наварро на пост экономического советника Белого дома - СМИ

Пекин имеет все основания говорить об озабоченности в связи с выдвижением избранным президентом США Дональдом Трампом на пост руководителя вновь созданного Национального совета по торговле при Белом доме профессора Калифорнийского университета Питера Наварро, сообщают в пятницу китайские СМИ.

Он известен тем, что занимает жесткую позицию в отношении торговых связей с Китаем. П.Наварро является автором нескольких книг, в том числе нашумевшей работы "Смерть от Китая: как Америка потеряла свою производственную базу". В ней профессор подвергает Пекин критике за то, что тот субсидирует свое экспортное производство, что ведет к снижению цен на китайские товары на рынке США, делая американские товары неконкурентоспособными. Одновременно Китай вводит ограничения на импорт американской продукции в КНР.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп неоднократно заявлял, что, будучи президентом, пересмотрит в сторону ужесточения подход к развитию торгово-экономических связей с Китаем. П.Наварро был в это время его советником по экономическим вопросам.

China Daily в связи с выдвижением П.Наварро пишет, что у кандидата "существует предубеждение в отношении Китая", и "это уже не смешно", поскольку выбор Д.Трампа "реально является поводом для озабоченности".

Китайская газета Global Times приводит слова генерального секретаря Международной торговой палаты КНР Юй Цзяньуна, который отметил, что Пекин не стремится к возникновению торговых трений между двумя странами. "Однако если США продолжат расследования в отношении китайских товаров, Китаю не останется ничего другого, как ответить на вызов", - сказал чиновник.

Профессор народного университета КНР Цзинь Цаньжун сказал изданию, что Китай должен быть готов к "торговой войне" с Соединенными Штатами.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила журналистам, что "сотрудничество (между Китаем и США - ИФ) является единственным правильным выбором".

"Мы надеемся, что американская сторона присоединится к нам в стремлении к стабильному развитию двухсторонних отношений, включая экономические и торговые связи", - сказала дипломат.