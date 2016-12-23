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Регион 23.12.2016 11:02

Иран нацелен на создание ЗСТ с ЕАЭС - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении Тегерана более тесно сотрудничать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

"Мы в ходе переговоров обсуждали вопросы экономического сотрудничества, торговли, облегчения тарифов. Киргизия является членом Евразийского экономического союза, и Иран намерен с этим союзом сблизить отношения", - заявил Х.Рухани в пятницу в Бишкеке на встрече с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в расширенном составе.

"Мы хотим в конечной точке добиться свободной торговли с этим союзом", - подчеркнул он.

"26 декабря состоится заседание глав государств ЕАЭС, и я надеюсь, что этот вопрос там будет обсуждаться", - добавил Х.Рухани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]