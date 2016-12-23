Иран нацелен на создание ЗСТ с ЕАЭС - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении Тегерана более тесно сотрудничать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

"Мы в ходе переговоров обсуждали вопросы экономического сотрудничества, торговли, облегчения тарифов. Киргизия является членом Евразийского экономического союза, и Иран намерен с этим союзом сблизить отношения", - заявил Х.Рухани в пятницу в Бишкеке на встрече с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в расширенном составе.

"Мы хотим в конечной точке добиться свободной торговли с этим союзом", - подчеркнул он.

"26 декабря состоится заседание глав государств ЕАЭС, и я надеюсь, что этот вопрос там будет обсуждаться", - добавил Х.Рухани.