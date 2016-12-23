Трамп выступил против пышной инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что церемония по случаю его вступления в должность не будет пышной.
В своем Twitter он написал, что на церемонии по случаю инаугурации "не будет знаменитостей категории "А", которые пытаются получить пригласительные билеты.
Д.Трамп не преминул упомянуть аналогичное мероприятие, которое устраивает проигравшая ему выборы Хиллари Клинтон для своих сторонников.
Он написал: "Посмотрите, что они сделали для Хиллари? Ничего!".
В переходной команде избранного президента сообщили, что на церемонию приглашены лишь несколько артистов.
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