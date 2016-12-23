Манат к доллару подешевел на 0,27%, к евро – на 0,37%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 декабря установил на уровне 1,7622 манат/$1 против 1,7575 манат/$1 на 22 декабря, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Тем самым манат подешевел к доллару на 0,2674%.

Официальный курс маната по отношению к евро на 23 декабря ЦБА установил на уровне 1,8412 манат/1EUR против 1,8344 манат/1EUR на 22 декабря. Тем самым манат подешевел к евро на 0,3706%.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 декабря Центробанк установил на уровне 0,0289 манат/1RUB против 0,0287 манат/1RUB на 22 декабря. Таким образом, манат подешевел к рублю на 0,6968%.

Н.Аббасова