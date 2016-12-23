Доллар стабилизировался в пятницу после потока неоднородных статданных из США

Доллар в ходе торгов в пятницу слабо меняется в парах с евро и иеной после отличавшихся повышенной волатильностью предыдущих торгов, когда инвесторы реагировали на неоднозначную макростатистику из США.
Евро к 9:55 стоил $1,0447 по сравнению с $1,0437 на закрытие североамериканского рынка в четверг.
Курс доллара к иене составил 117,44 иены по сравнению со 117,54 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой стабилен - 122,68 иены против 122,67 накануне.
Окончательные данные министерства торговли США, опубликованные в четверг, показали, что ВВП страны в третьем квартале 2016 года вырос на 3,5% в пересчете на годовые темпы. Согласно предварительным данным, подъем составлял 3,2%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал пересмотр оценки роста американской экономики в июле-сентябре до 3,3%.
Тем временем, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. и составило 275 тыс., что является максимумом с июня, сообщило министерство труда США.
Увеличение количества новых заявок на пособие по безработице, вероятно, отражает сезонные колебания: показатель традиционно является очень волатильным в период рождественских праздников.
Расходы населения США в ноябре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как доходы не изменились, сообщило в четверг министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%.
Объем торгов в пятницу существенно меньше обычного, что объясняется как приближающимся Рождеством по григорианскому календарю, так и выходным в Японии по случаю дня рождения императора.
Рынок внимательно следит за динамикой евро, который близок к минимуму за 14 лет, и не исключает скорого паритета с долларом США. Однако, как пишет The Wall Street Journal, причиной для беспокойства должен быть как раз доллар, поскольку основные факторы, обеспечивающие ослабление евро, связаны с США, Федеральной резервной системой и доходностью US Treasuries.
Слабый евро работает как дополнительная защита для экономики еврозоны, поддерживая рост экспорта и активности в целом. При этом укрепление доллара вызывает всё новые опасения относительно стабильности роста мировой экономики.
Так, китайские рынки уже демонстрируют признаки напряженности, а риски для emerging markets всегда усиливаются с укреплением доллара. Как отмечает WSJ, из-за приближения рождественских каникул участники рынка уделяют этим моментам меньше внимания, чем следовало бы, и проблемы могут вернуться с новой силой в следующем году.
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