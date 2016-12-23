Киргизия поддержит присоединение Ирана к ШОС - Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что полноценное участие Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилит потенциал и повысит авторитет организации.

"Киргизия положительно относится к стремлению Ирана повысить свой статус в ШОС и уверена, что это будет способствовать усилению потенциала и роли организации на международной арене", - заявил А.Атамбаев в пятницу журналистам по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.

По его словам, в ходе прошедших переговоров стороны обсудили вопросы безопасности и борьбы с терроризмом.

"Мы решительно осуждаем терроризм во всех формах и проявлениях, заявляем о недопустимости исламофобии, и в этом плане мы намерены усилить сотрудничество в области обмена информацией и безопасности", - сказал А.Атамбаев.

В свою очередь Х.Рухани сообщил журналистам, что "на переговорах мы говорили о борьбе с терроризмом, с незаконным оборотом наркотиков, где мы можем иметь активное сотрудничество и обмениваться важными данными, чтобы искоренить это зло".

"Терроризм, особенно те его проявления, которые мы видим в Ираке, Сирии, все страны региона должны сплотиться, чтобы искоренить это зло и этого монстра, чтобы в регионе, наконец, наступили стабильность и процветание", - подчеркнул Х.Рухани.

Членами ШОС являются Китай, Казахстан, Россия, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. На саммите ШОС в июле 2015 года было принято решение о начале процедуры приема в члены организации Индии и Пакистана. Государствами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия, Белоруссия, партнерами по диалогу - Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.