Киргизия поддержит присоединение Ирана к ШОС - Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что полноценное участие Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилит потенциал и повысит авторитет организации.
"Киргизия положительно относится к стремлению Ирана повысить свой статус в ШОС и уверена, что это будет способствовать усилению потенциала и роли организации на международной арене", - заявил А.Атамбаев в пятницу журналистам по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.
По его словам, в ходе прошедших переговоров стороны обсудили вопросы безопасности и борьбы с терроризмом.
"Мы решительно осуждаем терроризм во всех формах и проявлениях, заявляем о недопустимости исламофобии, и в этом плане мы намерены усилить сотрудничество в области обмена информацией и безопасности", - сказал А.Атамбаев.
В свою очередь Х.Рухани сообщил журналистам, что "на переговорах мы говорили о борьбе с терроризмом, с незаконным оборотом наркотиков, где мы можем иметь активное сотрудничество и обмениваться важными данными, чтобы искоренить это зло".
"Терроризм, особенно те его проявления, которые мы видим в Ираке, Сирии, все страны региона должны сплотиться, чтобы искоренить это зло и этого монстра, чтобы в регионе, наконец, наступили стабильность и процветание", - подчеркнул Х.Рухани.
Членами ШОС являются Китай, Казахстан, Россия, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. На саммите ШОС в июле 2015 года было принято решение о начале процедуры приема в члены организации Индии и Пакистана. Государствами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия, Белоруссия, партнерами по диалогу - Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.
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