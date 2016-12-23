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СНГ 23.12.2016 11:10

Киргизия поддержит присоединение Ирана к ШОС - Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что полноценное участие Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилит потенциал и повысит авторитет организации.

"Киргизия положительно относится к стремлению Ирана повысить свой статус в ШОС и уверена, что это будет способствовать усилению потенциала и роли организации на международной арене", - заявил А.Атамбаев в пятницу журналистам по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.

По его словам, в ходе прошедших переговоров стороны обсудили вопросы безопасности и борьбы с терроризмом.

"Мы решительно осуждаем терроризм во всех формах и проявлениях, заявляем о недопустимости исламофобии, и в этом плане мы намерены усилить сотрудничество в области обмена информацией и безопасности", - сказал А.Атамбаев.

В свою очередь Х.Рухани сообщил журналистам, что "на переговорах мы говорили о борьбе с терроризмом, с незаконным оборотом наркотиков, где мы можем иметь активное сотрудничество и обмениваться важными данными, чтобы искоренить это зло".

"Терроризм, особенно те его проявления, которые мы видим в Ираке, Сирии, все страны региона должны сплотиться, чтобы искоренить это зло и этого монстра, чтобы в регионе, наконец, наступили стабильность и процветание", - подчеркнул Х.Рухани.

Членами ШОС являются Китай, Казахстан, Россия, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. На саммите ШОС в июле 2015 года было принято решение о начале процедуры приема в члены организации Индии и Пакистана. Государствами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия, Белоруссия, партнерами по диалогу - Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]