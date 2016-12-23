Главы МИД Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы развития отношений между двумя странами

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с прибывшим накануне вечером в страну с рабочим визитом казахстанским коллегой Ерланом Идрисовым, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе узбекского МИД.

"Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений через призму реализации договоренностей, достигнутых в ходе узбекско-казахстанских контактов на высшем уровне", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что отдельное внимание на встрече было уделено межмидовскому взаимодействию в рамках международных и региональных организаций с учетом избрания Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы.

"Стороны подтвердили наличие взаимного интереса к дальнейшему углублению диалога в различных областях, включая активизацию деятельности двусторонних институтов сотрудничества", - подчеркнули в пресс-службе.

По ее данным, на встрече была отмечена близость и совпадение позиций Узбекистана и Казахстана практически по всем обсужденным проблемам.

В переговорах принял участие посол Казахстана Ерик Утембаев.

Как сообщалось, в ходе визита главы внешнеполитического ведомства Казахстана в Ташкент его примет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

По данным МИД Узбекистана, между двумя странами сформирована договорно-правовая база, которая превышает 100 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, охватывающих практически все сферы экономического сотрудничества.

Казахстан входит в число важных торговых партнеров Узбекистана, на его долю приходится значительная часть товарооборота республики со странами региона. По итогам 2015 года объем двустороннего товарооборота составил порядка $3 млрд. Стороны намерены в ближайшее время увеличить этот показатель до $5 млрд.