Лидеры Киргизии и Ирана договорились об облегчении визового режима

Киргизия и Иран планируют облегчить получение виз для граждан двух стран и открыть регулярное авиасообщение.
"Мы с президентом Ирана Хасаном Рухани едины во мнении о необходимости активизации всего спектра отношений, прежде всего в сфере экономики, и для этого мы должны облегчить визовый режим. Нашим МИД дано поручение проработать в течение месяца данный вопрос", - заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в пятницу по итогам переговоров с Х.Рухани.
По его словам, Киргизия и Иран намерены "создавать условия для совместного продвижения товаров и услуг и для этого важным будет открытие регулярного авиарейса Бишкек - Тегеран". "Чем раньше мы решим вопрос облегчения визового режима, тем раньше заработает рейс. Надеюсь, это будет сделано до середины следующего года", - добавил президент.
Он также предложил иранской стороне воспользоваться преимуществами Киргизии от членства в Евразийском экономическом союзе и статусом преференций в торговле с Евросоюзом, чтобы создавать совместные предприятия на территории республики и экспортировать товары в страны ЕАЭС и ЕС.
В свою очередь Х.Рухани заявил, что "облегчение визового вопроса между Киргизией и Ираном позволит укрепить экономические отношения".
"Облегчение получения виз мы видим как стратегическую политику между странами, которая в итоге приведет к отмене виз", - сказал Х.Рухани.
Он считает, что на первом этапе необходимо пойти по пути отмены виз для бизнесменов и торговцев, на втором этапе отменить визы для туристов, на третьем этапе прийти к окончательной отмене визового режима.
"Окончательная и абсолютная отмена виз будет способствовать туризму и экономическим отношениям", - считает Х.Рухани.
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