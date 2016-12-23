Кремлевскую ёлку с помощью автовышек украсили 800 игрушками

Установленная на Соборной площади Кремля главная ёлка страны наряжена, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель Управления делами президента (УДП) РФ Елена Крылова.
"Главная елка России смотрится по-зимнему ярко, нарядно и торжественно. В основном цвета игрушек и украшений - синий, красный, золотой и серебристый", - сказала Е.Крылова.
По ее словам, на 30-метровой ёлке собрано более 800 игрушек, общая длина гирлянд - 40 метров, а сама елка подсвечивается восемью прожекторами, а ее верхушку украшает традиционная красная звезда.
Представитель УДП отметила, что и в этом году при украшении кремлевской елки был соблюден традиционный ретро-стиль. "Концепция украшения включает разноцветные бусы, шары, сосульки, шишки, а также новинку - игрушки в виде подарков", - сказала собеседница агентства.
Чтобы полностью нарядить елку и добраться до ее верхушки, подчеркнула она, потребовалась помощь двух автовышек.
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