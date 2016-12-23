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Регион 23.12.2016 12:12

Рухани заявил о поддержке проекта строительства железной дороги из Китая в Иран через Центральную Азию

В ходе предстоящих визитов в Узбекистан и Китай президент Киргизии Алмазбек Атамбаев намерен обсудить перспективы строительства железной дороги, связывающей эти страны и Иран.

"Выражу совместный интерес (Киргизии и Ирана - ИФ) к строительству железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан-Туркменистан-Иран, и это будет одной из главных тем моих предстоящих визитов в Узбекистан и Китай", - сказал А.Атамбаев в пятницу журналистам по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.

В свою очередь Х.Рухани заявил, что Иран полностью поддерживает инициативу строительства этой железной дороги. "Это будет в интересах наших стран, в интересах всего региона", - сказал он, добавив, что Иран готов оказывать техническую поддержку этому проекту.

Инициатива строительства железной дороги от КНР до Ирана принадлежит Киргизии, по территории которой она должна пройти. Ранее обсуждалась инициатива строительства дороги из КНР в Киргизию через Узбекистан. Киргизия, имея тупиковое положение, неоднократно заявляла о своей заинтересованности в развитии транзитных магистралей.

Рабочий визит А.Атамбаева в Узбекистан запланирован на 24 декабря, визит в Китай ожидается в первой декаде января 2017 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]