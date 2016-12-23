Пожарники эвакуировали 20 жильцов из-за возгорания проводки в шахте в Хырдалане

В Хырдалане сотрудники МЧС Азербайджана эвакуировали 20 жильцов многоэтажного жилого дома, сообщает ведомство.

"Предварительно установлено, что произошло возгорание кабеля в шахте многоэтажного жилого дома. В результате было эвакуировано 20 человек, проживавших с 7-го по 12-ый этажи", - отмечает МЧС.

Все квартиры были защищены от возгорания, возгорание потушено.

"Операция была завершена в 8:42", - отмечает МЧС

А.Азизов