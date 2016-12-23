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СНГ 23.12.2016 12:32

В Белоруссии наказывают не только русофилов, но и русофобов - глава СК

В Белоруссии за разжигание национальной розни привлекаются к ответственности не только так называемые "русофилы", но и "русофобы", а также граждане, выступавшие с агрессивными заявлениями в адрес цыган, заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

"Буквально месяц назад по результатам уголовного дела был осужден молодой человек, которого называли "русофобом". Весной этого года мы направили в суд уголовное дело в отношении лиц, которые призывали к неприязни цыганской национальности. В настоящее время в Витебском областном суде по этой же статье рассматривается уголовное дело в отношении молодого человека", - рассказал глава СК в программе "Надо разобраться" на телеканале ОНТ в четверг вечером.

Он призвал не связывать возбуждение уголовных дел в отношении авторов ряда информационных ресурсов по статье за разжигание национальной розни с политикой.

"Следует четко понимать, что политика - отдельно, а Следственный комитет - отдельно. Мы эти возбужденные уголовные дела не рассматриваем как некие политические ходы. Для нас это три из 85,5 тыс. уголовных дел, не более того", - сказал И.Носкевич.

Он напомнил, что поводом для возбуждения дел стало обращение министерства информации, основанием - заключение республиканской экспертной комиссии о том, что в статьях троих человек содержались призывы к разжиганию национальной розни.

Как сообщалось, Следственный комитет Беларуси расследует уголовные дела, возбужденные по ст.130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) в отношении трех граждан Беларуси, авторов российских информационных ресурсов "Регнум", "Лента.ру", "ЕАДЭЙЛИ" - Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко.

Основанием для возбуждения уголовных дел стали заключения Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции о наличии в статьях данных авторов признаков проявления экстремизма.

Следствие полагает, что основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СК, РОЗНЬ, ДЕЛА


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