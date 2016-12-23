В Белоруссии наказывают не только русофилов, но и русофобов - глава СК

В Белоруссии за разжигание национальной розни привлекаются к ответственности не только так называемые "русофилы", но и "русофобы", а также граждане, выступавшие с агрессивными заявлениями в адрес цыган, заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.
"Буквально месяц назад по результатам уголовного дела был осужден молодой человек, которого называли "русофобом". Весной этого года мы направили в суд уголовное дело в отношении лиц, которые призывали к неприязни цыганской национальности. В настоящее время в Витебском областном суде по этой же статье рассматривается уголовное дело в отношении молодого человека", - рассказал глава СК в программе "Надо разобраться" на телеканале ОНТ в четверг вечером.
Он призвал не связывать возбуждение уголовных дел в отношении авторов ряда информационных ресурсов по статье за разжигание национальной розни с политикой.
"Следует четко понимать, что политика - отдельно, а Следственный комитет - отдельно. Мы эти возбужденные уголовные дела не рассматриваем как некие политические ходы. Для нас это три из 85,5 тыс. уголовных дел, не более того", - сказал И.Носкевич.
Он напомнил, что поводом для возбуждения дел стало обращение министерства информации, основанием - заключение республиканской экспертной комиссии о том, что в статьях троих человек содержались призывы к разжиганию национальной розни.
Как сообщалось, Следственный комитет Беларуси расследует уголовные дела, возбужденные по ст.130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) в отношении трех граждан Беларуси, авторов российских информационных ресурсов "Регнум", "Лента.ру", "ЕАДЭЙЛИ" - Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко.
Основанием для возбуждения уголовных дел стали заключения Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции о наличии в статьях данных авторов признаков проявления экстремизма.
Следствие полагает, что основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность.
Применение с 2017 года «единого окна» по процедурам выдачи зарубежных грантов служит безопасности Азербайджана – глава Совета поддержки НПО
В Азербайджане в прифронтовой зоне введен в строй новый военный городок
Власти Азербайджана призывают НПО сконцентрироваться на социуме, нежели на политике
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе 26 декабря планирует привлечь 50 млн манатов
Правительство Азербайджана рассчитывает к 2025г довести долю лизинговых услуг до 4% ВВП
SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД
Четверо жителей Еврейской АО скончались после распития антифриза
Усы помешали Джону Болтону стать госсекретарем США при Трампе - СМИ
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Эксперты России и Азербайджана объединятся на благо Каспийского региона
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев