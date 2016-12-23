Матвиенко объявила минуту молчания в Совете Федерации в связи с убийством посла Карлова

Совет Федерации почтил минутой молчания память убитого в Турции российского посла Андрея Карлова.

"Террористы вновь подняли планку наглости, жестокости, насилия - подлым выстрелом в спину убит дипломат самого высокого ранга, чрезвычайный и полномочный посол. Вместе со всей страной мы глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным, близким, товарищам Андрея Геннадьевича", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, объявляя минуту молчания.

"Уверена, что эта чудовищная провокация, направленная на подрыв российско-турецких отношений, процесса мирного урегулирования в Сирии, не достигнет своей цели. Те, кто стоял за этим преступлением, будут найдены, понесут неотвратимое наказание, мы верим в профессионализм наших спецслужб", - подчеркнула В.Матвиенко.

По её мнению, сегодня необходимо приложить все усилия к реализации предложения президента России о создании широкой международной антитеррористической коалиции.

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло 18 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. По данным МВД Турции, в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил А.Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия местью за действия России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.

21 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертно А.Карлову звания Героя Российской Федерации "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ".

В четверг В.Путин приехал почтить память А.Карлова на церемонию прощания, которая прошла в здании МИД РФ на Смоленской площади.