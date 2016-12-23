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Это интересно 23.12.2016 11:24

Усы помешали Джону Болтону стать госсекретарем США при Трампе - СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от планов назначить на пост американского госсекретаря бывшего постпреда страны при ООН Джона Болтона из-за того, что тот носит усы, пишут в пятницу британские и американские СМИ со ссылкой на источники, близкие миллиардеру.

"Дональду бы не понравились эти усы. Я не могу представить, что кто-то, действительно близкий Дональду, носит бороду, которая бы ему нравилась", - приводят издания слова неназванного источника, попросившего не разглашать свое имя.

"У него (Д.Трампа - ИФ) очень развит эстетический вкус. Ты можешь быть очень квалифицирован для работы, но если ты не выглядишь соответствующе, то ничего не выйдет", - отметил другой неназванный источник, знакомый с внутренними обсуждениями переходной команды Д.Трампа.

Не отрицает важности внешнего вида при работе с избранным президентом США и представитель Д.Трампа Джейсон Миллер: "Внешний вид очень важен, потому что ты представляешь Америку не только на национальном уровне, но и на международном, в зависимости от должности".

"Ему нравятся люди, которые очень правильно себя подают, и на него всегда производит впечатление, когда у кого-то есть опыт (работы - ИФ) на телевидении, потому что он считает, что это очень важное условие для национальных интересов", - рассказывает Крис Рудди, президент медиа-группы Newsmax.

"Не забывайте, что он (Д.Трамп - ИФ) - парень из шоу-бизнеса. Он был на вершине шоу-бизнеса, и он думает о шоу-бизнесе", - добавил он.

К.Рудди также отметил: "Внешне этот человек необязательно должен быть как кто-то, кого разместили бы на обложке GQ или Vanity Fair. Речь идет больше о манере вести себя и стиле".

При этом СМИ отмечаю, что усы были важной, но не единственной причиной, по которой Д.Трамп остановил свой выбор не на Дж.Болтоне.

Д.Трамп ранее в декабре принял решение назначить председателя совета директоров и CEO нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона госсекретарем США.

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Тэги: США, ТРАМП, ГОССЕКРЕТАРЬ, УСЫ


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