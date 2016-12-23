Вкладчики 10 закрытых в Азербайджане в 2016г банков получили компенсаций на 721 млн манатов

Вкладчики 10 банков в Азербайджане, закрытых в 2016 году, получили компенсаций на общую сумму свыше 721,057 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF).

В частности, вкладчикам "Texnikabank" по застрахованным вкладам выплачено более 120,08 млн манатов, Bank of Azerbaijan - 24,148 млн манатов, Gandjabank - 976 тыс. манатов.

Кроме этого, вкладчики Zaminbank получили компенсаций на сумму свыше 52,421 млн манатов, Parabank - 42,914 млн манатов, Kredobank - 27,77 млн манатов, Dekabank - 3,022 млн манатов.

Вкладчики Atrabank получили компенсаций на 14,269 млн манатов, "Кавказского банка развития" - 1,974 млн манатов.

Вкладчики Bank Standard получили компенсаций на сумму более 433,483 млн манатов.

Н.Аббасова