Патрушев обсудил с советником премьера Ирака вопросы противодействия международному терроризму

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с советником премьер-министра Ирака вопросы нацбезопасности и противодействия терроризму, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
"Секретарь Совета Безопасности РФ встретился в Москве с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности", - сказал Е.Аношин.
Он отметил, что Н.Патрушев и Фалех Файяд обсудили вопросы противодействия международному терроризму на Ближнем Востоке. "Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению и укреплению всестороннего российско-иракского сотрудничества, в том числе по линии советов безопасности двух стран", - подчеркнул Е.Аношин.
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