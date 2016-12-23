Патрушев обсудил с советником премьера Ирака вопросы противодействия международному терроризму

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с советником премьер-министра Ирака вопросы нацбезопасности и противодействия терроризму, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Секретарь Совета Безопасности РФ встретился в Москве с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности", - сказал Е.Аношин.

Он отметил, что Н.Патрушев и Фалех Файяд обсудили вопросы противодействия международному терроризму на Ближнем Востоке. "Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению и укреплению всестороннего российско-иракского сотрудничества, в том числе по линии советов безопасности двух стран", - подчеркнул Е.Аношин.