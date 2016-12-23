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СНГ 23.12.2016 13:13

Патрушев обсудил с советником премьера Ирака вопросы противодействия международному терроризму

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с советником премьер-министра Ирака вопросы нацбезопасности и противодействия терроризму, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Секретарь Совета Безопасности РФ встретился в Москве с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности", - сказал Е.Аношин.

Он отметил, что Н.Патрушев и Фалех Файяд обсудили вопросы противодействия международному терроризму на Ближнем Востоке. "Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению и укреплению всестороннего российско-иракского сотрудничества, в том числе по линии советов безопасности двух стран", - подчеркнул Е.Аношин.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, ИРАК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]