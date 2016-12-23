Правительство Азербайджана рассчитывает после 2025г довести долю МСП в ВВП как минимум до 60%

Правительство Азербайджана рассчитывает увеличить долю малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП как минимум до 60% на период после 2025 года.
Такая цель указана в опубликованной "Стратегической дорожной карте по производству потребительских товаров малыми и средними предприятиями".
По итогам 2015 года доля сектора МСП в ВВП Азербайджана составила 4%.
Согласно "дорожной карте" правительство планирует в ближайшие 10 лет предпринять комплекс мер с целью развития сектора МСП, увеличению его доли в ВВП, занятости.
"К 2020 году эти меры должны позволить увеличить долю МСП в ВВП до 15%, к 2025 году – до 35%, на период после 2025 года – как минимум до 60%. Для этого планируется улучшение бизнес-среды, реализация специальных проектов для поддержки развития МСП и др. меры", - указано в документе.
По оценкам правительства, развитие сектора МСП приведет к росту числа занятых в нем. Согласно документу к 2020 году доля МСП в занятости должна увеличиться до 20% (в 2015 году – 6,3%), к 2025 году – до 40%, на период после 2025 года – до 70%.
Правительство рассчитывает на увеличение доли сектора МСП в экспорте ненефтяной продукции. В частности, к 2020 году эту долю планируется довести до 10%, к 2025 году – до 25%. "Развитие сектора МСП приведет к росту числа таких предприятий и к увеличению их экспортного потенциала. В целом, после 2025 года на МСП должно приходиться 40% азербайджанского экспорта", - указывается в документе.
А.Азизов
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