Власти Азербайджана призывают НПО сконцентрироваться на социуме, нежели на политике

Власти Азербайджана призывают местные неправительственные организации (НПО) осуществлять свою деятельность в большей степени в социальной, нежели в политической сфере.
«Наши НПО почему-то отдают предпочтение политической сфере, однако в европейских странах внимание гражданского общества больше привлекает решение социальных вопросов. Мне хотелось бы, чтобы в Азербайджане НПО больше внимания уделяли социальной и нравственной сфере», - заявил завсектором отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Эльман Пашаев в пятницу на 9-м съезде Национального форума НПО Азербайджана.
По его словам, в Европе неправительственные организации более популярны у населения, чем политические партии.
«Европейская молодежь стремится реализовать свои политические амбиции в рамках НПО, потому что неправительственные организации реально заняты решением стоящих перед населением проблем, а политические партии хотят лишь получить голоса избирателей, и поэтом доверие к ним падает», - сказал Э.Пашаев.
Он подчеркнул, что происходящие сегодня в мире процессы вызывают необходимость дополнительного регулирования деятельности НПО.
«Происходящие в мире и регионе определенные процессы, связанные, в том числе, с большим распространением терроризма, вызывают необходимость регулирования некоторых вопросов в этой сфере. В силу некоторых обстоятельств в определенные периоды возникает необходимость применять из политических и стратегических соображений некоторые ограничения в деятельности НПО. Это вынужденная мера», - отметил представитель президентской администрации.
Э.Пашаев подчеркнул наличие большого потенциала для развития гражданского общества в Азербайджане.
Р.Бабаев
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