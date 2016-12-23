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Внутренняя политика 23.12.2016 11:54

Власти Азербайджана призывают НПО сконцентрироваться на социуме, нежели на политике

Власти Азербайджана призывают местные неправительственные организации (НПО) осуществлять свою деятельность в большей степени в социальной, нежели в политической сфере.

«Наши НПО почему-то отдают предпочтение политической сфере, однако в европейских странах внимание гражданского общества больше привлекает решение социальных вопросов. Мне хотелось бы, чтобы в Азербайджане НПО больше внимания уделяли социальной и нравственной сфере», - заявил завсектором отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Эльман Пашаев в пятницу на 9-м съезде Национального форума НПО Азербайджана.

По его словам, в Европе неправительственные организации более популярны у населения, чем политические партии.

«Европейская молодежь стремится реализовать свои политические амбиции в рамках НПО, потому что неправительственные организации реально заняты решением стоящих перед населением проблем, а политические партии хотят лишь получить голоса избирателей, и поэтом доверие к ним падает», - сказал Э.Пашаев.

Он подчеркнул, что происходящие сегодня в мире процессы вызывают необходимость дополнительного регулирования деятельности НПО.

«Происходящие в мире и регионе определенные процессы, связанные, в том числе, с большим распространением терроризма, вызывают необходимость регулирования некоторых вопросов в этой сфере. В силу некоторых обстоятельств в определенные периоды возникает необходимость применять из политических и стратегических соображений некоторые ограничения в деятельности НПО. Это вынужденная мера», - отметил представитель президентской администрации.

Э.Пашаев подчеркнул наличие большого потенциала для развития гражданского общества в Азербайджане.

Р.Бабаев

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Тэги: ВЛАСТИ, НПО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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