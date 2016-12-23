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Внутренняя политика 23.12.2016 12:13

В Азербайджане в прифронтовой зоне введен в строй новый военный городок

Новый военный город введен в эксплуатацию в прифронтовой зоне, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Состоялось открытие очередного нового военного комплекса. Руководство Министерства обороны ознакомилось со штабом, боксами для хранения боевой техники, солдатскими казармами, столовой, котельно-прачечным комплексом, продовольственным складом, медпунктом, плацем и другими объектами на территории военного городка, расположенного в прифронтовой зоне", - отмечается в сообщении.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов в своем выступлении отметил положительные результаты в военном строительстве. Он также подчеркнул о проделанной работе с целью повышения уровня боевой и морально-психологической подготовки, улучшения социально-бытового условия военнослужащих и укрепления материально-технической базы.

"Министр встретился с гражданским персоналом, работающим в воинской части, дал соответствующие указания и рекомендации в связи с обеспечением личного состава", - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов

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Тэги: ГОРОДОК, ВОЕННЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]