В Азербайджане в прифронтовой зоне введен в строй новый военный городок

Новый военный город введен в эксплуатацию в прифронтовой зоне, сообщает министерство обороны Азербайджана.
"Состоялось открытие очередного нового военного комплекса. Руководство Министерства обороны ознакомилось со штабом, боксами для хранения боевой техники, солдатскими казармами, столовой, котельно-прачечным комплексом, продовольственным складом, медпунктом, плацем и другими объектами на территории военного городка, расположенного в прифронтовой зоне", - отмечается в сообщении.
Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов в своем выступлении отметил положительные результаты в военном строительстве. Он также подчеркнул о проделанной работе с целью повышения уровня боевой и морально-психологической подготовки, улучшения социально-бытового условия военнослужащих и укрепления материально-технической базы.
"Министр встретился с гражданским персоналом, работающим в воинской части, дал соответствующие указания и рекомендации в связи с обеспечением личного состава", - подчеркивает оборонное ведомство.
А.Азизов
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