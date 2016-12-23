В Турции задержали вице-спикера парламента от прокурдской партии

Турецкая полиция задержала вице-спикера парламента от прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Первину Булдану, сообщает в пятницу агентство АП со ссылкой на официального представителя партии Айхана Билгена.

По его словам, она была задержана сотрудниками полиции утром в пятницу в ее доме в Стамбуле. В настоящее время ведется допрос.

Турецкие власти обвиняют ДПН в связях с курдскими повстанцами, однако сама партия этого не признает, отмечает агентство.

В мае турецкий парламент проголосовал за снятие неприкосновенности с парламентариев. С того момента были арестованы 12 депутатов от ДПН, им предъявлены обвинения, связанные с поддержкой терроризма.