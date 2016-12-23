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Регион 23.12.2016 12:18

В Турции задержали вице-спикера парламента от прокурдской партии

Турецкая полиция задержала вице-спикера парламента от прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Первину Булдану, сообщает в пятницу агентство АП со ссылкой на официального представителя партии Айхана Билгена.

По его словам, она была задержана сотрудниками полиции утром в пятницу в ее доме в Стамбуле. В настоящее время ведется допрос.

Турецкие власти обвиняют ДПН в связях с курдскими повстанцами, однако сама партия этого не признает, отмечает агентство.

В мае турецкий парламент проголосовал за снятие неприкосновенности с парламентариев. С того момента были арестованы 12 депутатов от ДПН, им предъявлены обвинения, связанные с поддержкой терроризма.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВИЦЕ/СПИКЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]