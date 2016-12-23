Узбекский лидер и глава МИД Казахстана заявили о готовности расширять двустороннее торгово-экономическое сотрудничество

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял министра иностранных дел Казахстана Ерлана Идрисова, прибывшего в страну с рабочим визитом, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.
"На встрече отмечено, что наши страны как близкие соседи и испытанные временем партнеры в равной степени заинтересованы в безопасности и стабильности, устойчивом экономическом и социальном развитии и процветании друг друга и центральноазиатского региона в целом", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, "было подчеркнуто, что установившийся сегодня доверительный и насыщенный узбекско-казахстанский диалог соответствует долгосрочным интересам обеих стран и дружественных народов, базируется на глубоких исторических корнях и динамично развивается практически по всем направлениям двустороннего взаимодействия".
При этом отмечается, что в этом контексте избрание Казахстана в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы, поддержанное Узбекистаном, открывает новые возможности для продвижения интересов государств Центральной Азии на глобальном уровне.
По данным пресс-службы, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по всему спектру узбекско-казахстанской повестки дня, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной областях. В частности, отмечалось, что Узбекистан и Казахстан, являясь крупнейшими торговыми партнерами в регионе, готовы углублять и расширять отношения в этой сфере, задействовать все имеющиеся резервы.
"Выразив удовлетворение достигнутым уровнем многопланового взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, активным взаимообменом между правительствами, хозяйствующими субъектами и регионами двух стран, стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в духе межгосударственных Договоров о вечной дружбе и стратегическом партнерстве", - сообщили в пресс-службе президента.
Также на встрече состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международного и регионального характера.
Применение с 2017 года «единого окна» по процедурам выдачи зарубежных грантов служит безопасности Азербайджана – глава Совета поддержки НПО
В Азербайджане в прифронтовой зоне введен в строй новый военный городок
Власти Азербайджана призывают НПО сконцентрироваться на социуме, нежели на политике
ЗАО CQD до сих пор в рамках проекта создания Южного газового коридора израсходовало $6 млрд
Правительство Азербайджана прогнозирует к 2020г создание 5 бизнес-инкубаторов
Бакметрополитен начал подготовку к строительству трех новых станций метро
Спортивно-олимпийские комплексы появятся в 2017 году еще в двух районах – президент Алиев
МОК перепроверит допинг-пробы всех российских спортсменов, выступавших в зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере
Президент Алиев уверен в успешной организации Исламиады-2017 в Баку
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Эксперты России и Азербайджана объединятся на благо Каспийского региона
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев