Узбекский лидер и глава МИД Казахстана заявили о готовности расширять двустороннее торгово-экономическое сотрудничество

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял министра иностранных дел Казахстана Ерлана Идрисова, прибывшего в страну с рабочим визитом, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

"На встрече отмечено, что наши страны как близкие соседи и испытанные временем партнеры в равной степени заинтересованы в безопасности и стабильности, устойчивом экономическом и социальном развитии и процветании друг друга и центральноазиатского региона в целом", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, "было подчеркнуто, что установившийся сегодня доверительный и насыщенный узбекско-казахстанский диалог соответствует долгосрочным интересам обеих стран и дружественных народов, базируется на глубоких исторических корнях и динамично развивается практически по всем направлениям двустороннего взаимодействия".

При этом отмечается, что в этом контексте избрание Казахстана в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы, поддержанное Узбекистаном, открывает новые возможности для продвижения интересов государств Центральной Азии на глобальном уровне.

По данным пресс-службы, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по всему спектру узбекско-казахстанской повестки дня, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной областях. В частности, отмечалось, что Узбекистан и Казахстан, являясь крупнейшими торговыми партнерами в регионе, готовы углублять и расширять отношения в этой сфере, задействовать все имеющиеся резервы.

"Выразив удовлетворение достигнутым уровнем многопланового взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, активным взаимообменом между правительствами, хозяйствующими субъектами и регионами двух стран, стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в духе межгосударственных Договоров о вечной дружбе и стратегическом партнерстве", - сообщили в пресс-службе президента.

Также на встрече состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международного и регионального характера.