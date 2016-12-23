Египет поддерживает стремление Трампа попытаться уладить палестино-израильский конфликт

Избранный президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудили необходимость новой американской инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами, сообщает в пятницу агентство АП.

В канцелярии египетского лидера пояснили, что в ходе разговора будущий президент США и президент Египта согласились, "что важно дать шанс новой американской администрации найти реальное решение разных аспектов палестинской проблемы, это позволило бы добиться всеобъемлющего и окончательного решения кризиса".

Телефонный разговор состоялся вскоре после того как Египет согласился на неопределенный срок перенести голосование по предложенному им проекту резолюции, в котором критикуется поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях.