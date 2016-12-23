Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8412 RUR   0.0289 GBR   2.1649 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.95 Brent   55.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Дек 26 Дек

Дальнее зарубежье 23.12.2016 13:33

Египет поддерживает стремление Трампа попытаться уладить палестино-израильский конфликт

Избранный президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудили необходимость новой американской инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами, сообщает в пятницу агентство АП.

В канцелярии египетского лидера пояснили, что в ходе разговора будущий президент США и президент Египта согласились, "что важно дать шанс новой американской администрации найти реальное решение разных аспектов палестинской проблемы, это позволило бы добиться всеобъемлющего и окончательного решения кризиса".

Телефонный разговор состоялся вскоре после того как Египет согласился на неопределенный срок перенести голосование по предложенному им проекту резолюции, в котором критикуется поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕГИПЕТ, США, ТРАМП, БЛИЖВОСТОК


Похожие новости


Американская разведка перехватила разговоры боевиков ИГ об уничтоженном над Синаем российском самолете - ТВ Обама решил возобновить американскую военную помощь Египту Керри прибыл в Шарм-эш-Шейх на переговоры с египетскими, палестинскими и иорданскими руководителями Египет просит США расширить военную помощь для борьбы с террористами Обама недоволен преследованием в Египте гражданских активистов и сторонников экс-президента Мурси Обама встретится "на полях" Генассамблеи ООН с новыми лидерами Ирака и Египта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]