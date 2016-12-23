Четверо жителей Еврейской АО скончались после распития антифриза

Сразу четыре человека погибли в Еврейской АО после того, как выпили жидкость из пятилитровой канистры, найденной на свалке, сообщает СУ СКР по региону.
"Один из погибших работал в сфере утилизации мусора на полигоне бытовых отходов. Он нашел на свалке пятилитровую канистру с красной жидкостью. Попробовав содержимое, он решил, что оно пригодно для употребления в качестве алкоголя и принес ее с работы домой. Вечером того же дня он поделился находкой с приятелями, которые на протяжении почти двух дней употребляли найденное", - говорится в сообщении.
В итоге у всех проявились одни и те же симптомы: тошнота, слабость, сводило дыхание. Двое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение села Ленинское, где позже скончались. Двое умерли дома.
Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, а также проверяет наличие в произошедшем признаков преступлений, предусмотренных ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).
По данным химического исследования, погибшие пили антифриз.
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