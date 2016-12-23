В Молдавии вступили в силу изменения законодательства, ограничивающие полномочия президента страны

В день инаугурации нового президента Молдавии вступили в силу поправки к законодательству, ограничивающие его полномочия. Поправки опубликованы в пятницу в "Официальном мониторе РМ".

Согласно им, президент лишается права утверждать Высший совет безопасности (ВСБ) по своему усмотрению. В состав ВСБ по новому законодательству входят по должности председатель парламента, премьер-министр, председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, министр обороны, министр внутренних дел, директор Службы информации и безопасности, генеральный прокурор и президент Национального банка. Ранее количественный и персональный состав, полномочия и программа деятельности ВСБ утверждались президентом Молдавии.

ВСБ является консультативным органом, который анализирует работу министерств и других центральных административных органов в сфере национальной безопасности и представляет рекомендации президенту в вопросах внешней и внутренней политики государства.

Также в пятницу опубликованы поправки в законодательство, согласно которым Служба государственной охраны (СГО) будет подчинена правительству. В соответствии с новыми положениями, премьер-министр решает вопросы предоставления охраны высокопоставленным лицам или их семьям, по письменному запросу заинтересованных учреждений или по собственной инициативе, если существует состояние опасности или информация об организации действий, угрожающие жизни, физической неприкосновенности, свободе действий, и их здоровью. Ранее СГО подчинялась президенту.

Как сообщалось, в пятницу состоится инаугурация нового президента Молдавии И.Додона. Церемония состоится в рамках совместного заседания парламента и Конституционного суда. Оно начнется в 13.00 (14.00 мск) во Дворце Республики.

Игорь Додон был избран на пост президента 13 ноября, получив во втором туре выборов 52,1% голосов избирателей. Конституционный суд утвердил результаты выборов 13 декабря.