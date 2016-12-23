Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе 26 декабря планирует привлечь 50 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 26 декабря проведет очередной депозитный аукцион для банков с целью привлечь 50 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 26 декабря проведет очередной депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 50 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен в 12,01%-14,99%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Н.Аббасова
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