Мандат невооруженной миссии наблюдателей ООН в Алеппо должен быть согласован с Дамаском - замглавы МИД РФ Гатилов

Наблюдатели ООН, которые будут направлены в Сирию для мониторинга процесса вывода остающихся боевиков, не будут вооружены, мандат их миссии должен быть согласован с законной властью в Дамаске, заявляют в МИД РФ.

"Это будут невооруженные наблюдатели, и их задача будет состоять в том, чтобы наблюдать за процессом вывода тех, кто хочет покинуть восточный Алеппо", - сказал в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Накануне глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер возложил ответственность за обеспечение безопасности наблюдателей ООН на Россию, Турцию и Иран.

Отвечая на вопрос, когда примерно наблюдатели отправятся туда, Г.Гатилов сказал: "Это непростой процесс. На этот момент мы указывали и в ходе согласования этого текста резолюции, потому что французы и наши западные партнеры стремились быстрее ее принять, без обсуждения, без точной выверки мандата, круга ведения и так далее".

"Сейчас, после принятия резолюции Совета Безопасности 2238, стоит вопрос о том, что генеральный секретарь ООН должен представить модальности, мандат и круг ведения группы международных наблюдателей, которые будут направлены в восточный Алеппо и в Алеппо в целом для наблюдения за процессом вывода остающихся там боевиков", - сказал он.

"Мы ожидаем, что этот доклад будет представлен. По резолюции он должен быть представлен через пять дней, они истекают сегодня. То, какие рекомендации и какие предложения будут содержаться в докладе генсека, - очень важно, потому что это во многом определит характер деятельности международного присутствия в Алеппо", - пояснил замминистра.

"Исходим из того, что какие бы ни были предложены рекомендации генсека, они должны быть согласованы с законным сирийским правительством. Это обычная практика ООН, которая каждый раз соблюдается при реализации такого рода решений", - сказал он.

Полностью интервью будет опубликовано на сайте www.interfax.ru